Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
La giornata del 17 marzo chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,02%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8627, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8658. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8614.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)