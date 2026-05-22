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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8629 con area di resistenza individuata a quota 0,8699. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8605.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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