Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8629 con area di resistenza individuata a quota 0,8699. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8605.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)