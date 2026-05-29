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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato +0,1%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8685. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8636. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8734.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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