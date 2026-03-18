Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dell'1,17% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 44.490. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 45.105. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 45.720.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)