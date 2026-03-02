Milano 17:06
46.207 -2,12%
Nasdaq 17:06
24.903 -0,23%
Dow Jones 17:06
48.858 -0,24%
Londra 17:06
10.779 -1,21%
Francoforte 17:05
24.668 -2,44%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Giornata fiacca per il derivato italiano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,70%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47.435. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 46.745. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
