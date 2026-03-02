Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Giornata fiacca per il derivato italiano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,70%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47.435. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 46.745. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)