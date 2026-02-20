Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Seduta negativa per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,19%.
Il grafico a breve del Future sul FTSE MIB mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 46.390 e supporto stimato a quota 45.470. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 47.310.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)