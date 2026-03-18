Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,35%.
La situazione di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,3407. Supporto visto a quota 1,3269. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3545.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)