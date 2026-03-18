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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Punta con decisione al rialzo la performance del Light Sweet Crude Oil, con una variazione percentuale dello 0,97%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,41. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 91,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 106,93.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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