Ascopiave, Intesa alza target price: tensioni governance oscurano positivo slancio industriale

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 4 euro
per azione (dai precedenti 3,6 euro) il target price
su Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la raccomandazione
"Neutral
". A seguito della pubblicazione dei risultati del 2025
e del nuovo aggiornamento del piano aziendale 2026-2029, il broker ha rivisto il modello, includendo un upgrade positivo low/mid-single delle previsioni sugli utili.
"Il potenziale re-leveraging dell'azienda e il conseguente potenziale di crescita non sfruttato nel core business della distribuzione del gas rimangono, a nostro avviso, i principali fattori di supporto per il titolo, che dovrebbe proseguire il suo percorso verso una semplificazione dell'equity story
dopo le operazioni societarie dello scorso anno - si legge nella ricerca - Ciononostante, riteniamo che le recenti tensioni a livello di governance
, legate a potenziali modifiche statutarie
e a una possibile revisione dei ruoli del management, come auspicato da alcuni azionisti pubblici, stiano aumentando i rischi (ovvero la potenziale influenza politica sulla gestione dell'azienda e sull'attuazione della sua strategia) che si erano attenuati negli ultimi anni e che il mercato sembra aver incorporato negativamente nel prezzo delle azioni negli ultimi giorni".
La raccomandazione Neutral è stata confermata perché, sebbene i fondamentali suggeriscano un certo margine di crescita, in particolare dal punto di vista del rapporto EV/RAB, le recenti problematiche legate alla governance stanno oscurando il positivo slancio industriale
nel core business della distribuzione del gas. Il nuovo prezzo obiettivo implica un premio medio del 6% in termini di EV/RAB nel periodo 2026-2029, rispetto ai multipli a una cifra alta o a due cifre basse osservati nelle recenti transazioni di mercato o scambiati da società comparabili, il che riflette correttamente la scarsa visibilità sulla crescita legata alle gare d'appalto per il gas, le dimensioni dell'azienda e il rischio di governance.