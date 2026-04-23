Leone Film, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 2,50 euro per azione (dai precedenti 2,00 euro) il target price su Leone Film Group (LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside del 52%.



Gli analisti apprezzano l'elevata qualità della produzione e la capacità di realizzare film di grande successo che accrescono la reputazione dell'industria cinematografica italiana. Nell'esercizio 2025, la divisione Produzione ha registrato una solida performance, mentre la Distribuzione ha avuto un andamento leggermente inferiore. Viene previsto che l'esercizio 2026 sarà complessivamente migliore del 2025, con una posizione finanziaria netta che beneficerà della cessione parziale del catalogo non più in circolazione.



(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)

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