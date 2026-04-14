REVO, Intesa Sanpaolo alza TP a 25,4 euro e conferma Buy: "business costruito per crescere nel tempo"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha alzato il target price su REVO Insurance da 23,2 a 25,4 euro per azione, confermando il rating "buy" con un upside del 9,2% rispetto ai 23,25 euro attuali, dopo l'aggiornamento del modello post-risultati 2025. Le stime rimangono sostanzialmente invariate.



Il giudizio positivo si basa sul modello tecnologico proprietario, la piattaforma OverX integra sottoscrizione, amministrazione polizze, sinistri e distribuzione in un unico ecosistema digitale, con l'aggiunta di assistenti AI per underwriting e liquidazione sinistri, che consente a REVO di differenziarsi dai player tradizionali e di scalare rapidamente su nuove linee di prodotto. I principali catalizzatori di crescita individuati da Intesa Sanpaolo includono l'espansione nella bancassurance, la normativa italiana sull'assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali per le PMI e lo sviluppo in Spagna.



Sul fronte della guerra in Iran, il management ha segnalato un impatto limitato nel segmento marine, con un downside massimo stimato in circa 0,5 milioni di euro.



Le stime prevedono un utile netto in crescita da 22,4 milioni nel 2025 a 40,4 milioni nel 2027, con un ROTE atteso al 25%. Il titolo tratta a circa 15 volte gli utili 2027, multiplo che scende rapidamente a 12 volte sul 2028.

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