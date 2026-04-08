NextGeo, Intesa Sanpaolo conferma BUY e alza TP dopo i conti sopra le attese

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato il rating "buy" su Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, alzando il target price da 15,3 a 16,6 euro per azione, dopo che la società ha chiuso il 2025 con risultati leggermente superiori alle stime.



I ricavi si attestano a 267,3 milioni di euro (+31,5% annuo, +3,6% rispetto alle stime di Intesa Sanpaolo), beneficiando della consolidazione di Rana Subsea. La ripartizione per segmento vede gli interconnettori al 40,5% dei ricavi, l'Oil & Gas al 27,5% (trainato dai progetti Rana Subsea) l'offshore wind al 19,3% e gli studi ambientali al 9,9%.



L'EBITDA sale a 69,8 milioni (+29,3%) con un margin del 26,1%, l'utile netto a 49,9 milioni (+15,7%) con un'aliquota fiscale del 12,8% e il flusso di cassa operativo a 53,2 milioni. Il capex si attesta a 68,4 milioni (25,6% dei ricavi) e la posizione finanziaria netta è positiva per 25,6 milioni. Il dividendo proposto è di 0,12 euro per azione. Il portafoglio ordini a fine 2025 ammonta a 483 milioni, con una pipeline di 525 milioni.



Per il 2026 la società punta a rafforzare la propria leadership nell'offshore espandendosi in mercati ad alto potenziale come i cavi telecom e la sorveglianza delle infrastrutture subacquee critiche. Il settore offshore wind EMEA è atteso in ripresa, così come le attività Oil & Gas nella regione.



È previsto inoltre il passaggio al mercato principale Euronext Milan, per cui la società è già conforme in termini di flottante. Intesa Sanpaolo ha leggermente alzato le stime di ricavi e rivisto il mix verso l'Oil & Gas, mantenendo il margine EBITDA intorno al 26-26,5% e alzando il capex 2026 per l'acquisizione della nave NG Supporter.

Condividi

```