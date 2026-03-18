Milano 12:19
45.385 +1,11%
Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:19
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Francoforte 12:19
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,43%

Il CAC40 esordisce a 8.008,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,43%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,43%, dopo aver aperto a 8.008,93 punti.
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