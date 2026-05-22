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Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,18%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.112,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,18%
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dell'1,18%, archiviando la giornata a 4.112,9 punti.
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