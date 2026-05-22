Milano
9:45
49.381
+0,43%
Nasdaq
21-mag
29.357
0,00%
Dow Jones
21-mag
50.286
+0,55%
Londra
9:45
10.483
+0,38%
Francoforte
9:44
24.752
+0,59%
Venerdì 22 Maggio 2026, ore 10.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,18%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,18%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.112,9 punti
In breve
,
Finanza
22 maggio 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dell'1,18%, archiviando la giornata a 4.112,9 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,87%
Borsa: Andamento negativo per Shanghai, in flessione dello 0,88% alle 05:48
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,87%)
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,27%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,82%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,52%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,17%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,03%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (0%)
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,84%
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto