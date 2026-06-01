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Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,73%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.068,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,73%
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-0,73%), a quota 4.068,57 in apertura.
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