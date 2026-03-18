Carburanti: da CdM via libera a "sostanzioso" taglio accise, aiuto a tempo

Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli",

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, dopo l' impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran.





"Pochi minuti fa il consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a 'Dieci minuti' su Rete4, Si tratta, ha spiegato, di "un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo.



Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli", ha sottolineato.



Se il Governo con questo taglio delle accise rinuncia all'incasso di centinaia di milioni di euro, non stiamo parlando di 3-4 centesimi al litro, stiamo parlando di 20-25 centetimi al litro, è chiaro che questo deve essere tolto automaticamente dal prezzo", ha detto il Ministro che ha sottolineato: "Se oggi il diesel è mediamente a 2-2,20 euro al litro, domani deve scendere sotto i 2 euro e scendere sotto l'1,90 euro al litro".



Si tratta di un aiuto a tempo, 20 giorni. Per ora. Ma ovviamente si naviga a vista in attesa di ulteriori sviluppi. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, 'assorbe’ il rafforzamento della social card (inizialmente prevista nella bozza dove non c’erano tagli alle accise) che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all'autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi.

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