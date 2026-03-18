Doppio accordo con Palm Angels e Philipp Plein per l’azienda guidata da Dario Daddato

(Teleborsa) - "Credere, reagire, ripartire": è il messaggio lanciato al mondo della moda da Daddato Operations, l'azienda guidata da Dario Daddato che dimostra che, lavorando con serietà e visione, è possibile raggiungere risultati straordinari anche in uno scenario globale complesso.



Con un team giovane e motivato dall'età media di 35 anni e una presenza in oltre 40 Paesi, Daddato Operations è oggi uno dei player più dinamici del kidswear mondiale. L'azienda è presente nei principali department store internazionali grazie ad accordi di distribuzione e shop-in-shop con Harrods, Flannels, Galeries Lafayette, Bloomingdale's (Macy's), Dubai Mall, Selfridges, Childsplay e molti altri. E nonostante la crisi globale, prevede di superare i 20 milioni di euro di ricavi, con un EBITDA del 32%, a conferma di una crescita solida e sostenibile, guidata da visione e strategia.



La forza di Daddato Operations si manifesta in una serie di accordi strategici di altissimo profilo che confermano la sua leadership nel kidswear internazionale, a partire da Palm Angels e Philipp Plein, che l'hanno scelta per lo sviluppo e la distribuzione delle loro linee kidswear consolidando la posizione del gruppo come partner di riferimento per i brand luxury internazionali. Queste collaborazioni si aggiungono infatti a quelle già siglate con County of Milan di Marcelo Burlon e al successo crescente del gruppo che, nel momento in cui molti rallentano, ha scelto di accelerare, trasformando la sfida in opportunità, per lanciare un messaggio di rinascita a tutto il settore moda. "Il nostro segreto - confida Dario Daddato - è semplice: entusiasmo, fiducia e rispetto per ciò che facciamo ogni giorno. Perché la moda ha bisogno di energia vera, di persone vere e di sogni veri."



"Daddato Operations - sottolinea il suo fondatore - è molto più di un'azienda: è un modo nuovo di vivere e costruire la moda. Crediamo nella forza delle idee, nel valore delle persone e nella bellezza del fare impresa con entusiasmo e responsabilità".



Non a caso, per affrontare le sfide di oggi, Daddato Operations sta attuando una profonda trasformazione aziendale, digitalizzando i processi, modernizzando la struttura e riposizionando i brand luxury con una visione contemporanea. Una strategia che unisce innovazione, servizio e sostenibilita, integrando strumenti digitali per il B2B e rafforzando il B2C attraverso collaborazioni dirette.

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