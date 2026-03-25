d'Amico vende una delle due navi più vecchie per 27,6 milioni di dollari

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha firmato un accordo per la vendita della MT High Seas, una "MR" di portata lorda pari a 51.768 tonnellate, costruita nel 2012 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a 27,6 milioni di dollari, e con consegna agli acquirenti, prevista entro fine maggio 2026.



Grazie a questo accordo, d'Amico cederà una delle due navi più vecchie e non-eco all'interno della propria flotta, generando circa 27 milioni di dollari di cassa, al momento della consegna e al netto delle commissioni. Ad oggi, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a circa 9,8 anni.



"Sono lieto di annunciare la cessione di una delle due navi più vecchie della nostra flotta, costruita nel 2012, ad un prezzo particolarmente elevato rispetto alle medie storiche e alla valutazione dei broker di questa nave a fine 2025, a conferma della solidità del mercato dei noli e delle prospettive positive per il settore delle product tanker - ha commentato l'AD Carlos di Mottola - A seguito di questa operazione, DIS manterrà in flotta una sola nave non-eco, in piena coerenza con la nostra strategia di gestione di una flotta moderna ed efficiente sotto il profilo dei consumi, con il duplice obiettivo di incrementare il nostro potenziale di redditività e di ridurre il nostro impatto ambientale".

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