Delivery Hero vende a Grab l'attività di food delivery a Taiwan per 600 milioni di dollari

(Teleborsa) - Delivery Hero , colosso tedesco del food delivery, ha raggiunto un accordo con Grab, azienda di Singapore attiva nei settori ride-hailing, taxi e food delivery, per la cessione della sua piattaforma di consegna a domicilio a Taiwan per 600 milioni di dollari in contanti, senza oneri finanziari e senza debiti.



Delivery Hero intende utilizzare i proventi netti della transazione per rimborsare i debiti e per scopi aziendali generali, rafforzando la propria struttura patrimoniale. La transazione prevista rappresenta un primo passo decisivo nella revisione strategica in corso di Delivery Hero, supportata dal suo consulente finanziario JP Morgan.



"Un'operazione come questa è un'impresa significativa, ma siamo lieti di aver raggiunto questo accordo in contanti, che riflette la solidità e l'attrattiva dell'attività a Taiwan - Niklas Ostberg, CEO e co-fondatore di Delivery Hero - Questa cessione è un primo passo fondamentale nella nostra continua revisione strategica. Questo accordo arriva mentre ci stiamo trasformando in un'app per la vita di tutti i giorni, migliorando la proposta per gli utenti e offrendo più servizi verticali per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti durante tutta la giornata".



Le attività di consegna di cibo a domicilio a Taiwan hanno generato un volume lordo di merci (GMV) di 1,5 miliardi di euro e un EBITDA rettificato positivo (prima dell'allocazione dei costi di gruppo) nell'esercizio chiuso al 2025.

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