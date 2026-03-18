Empire Petroleum partecipa a nuovo programma di sviluppo di petrolio e gas naturale in Louisiana

(Teleborsa) - Empire Petroleum Corporation , società petrolifera e del gas con attività produttive in corso in Nuovo Messico, Dakota del Nord, Montana, Texas e Louisiana, parteciperà a un nuovo programma di sviluppo di petrolio e gas naturale in Louisiana. Si tratta di un'importante espansione delle attività di sviluppo in corso, ha spiegato la società in una nota.



Empire ha completato la due diligence e ha scelto di partecipare a un programma di sviluppo di tre pozzi, mirato a formazioni comprovate in Louisiana. Sebbene il programma si concentri su formazioni contenenti idrocarburi, l'effettiva composizione del mix petrolio-gas sarà definita attraverso le successive attività di sviluppo.



Nell'ambito della sua partecipazione, Empire deterrà una partecipazione del 25% nel pozzo iniziale, con la quota di spesa per perforazione e completamento finanziata tramite l'emissione di circa 700.000 azioni ordinarie di Empire.



Sulla base delle valutazioni e analisi finora svolte, il pozzo ha mostrato una solida emissione di idrocarburi, mantenendo una contropressione di oltre 9.100 psi (libbre per pollice quadrato) con fango di perforazione di oltre 16,5 lb/gal, a dimostrazione di una forte pressione di giacimento. Il sito di test si trova all'interno del giacimento East Perkins nella parrocchia di Calcasieu, in Louisiana, in una porzione del giacimento che si trova a un livello superiore rispetto alla produzione preesistente nelle vicinanze.



Si prevede che le operazioni di completamento del primo pozzo inizieranno nell'aprile 2026, seguite dai test di produzione iniziali.



(Foto: © Thanarak Worakandecha / 123RF)

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