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Empire State Index USA in marzo
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16 marzo 2026 - 13.35
USA,
Empire State Index in marzo pari a -0,2 punti
, in calo rispetto al precedente 7,1 punti (la previsione era 4 punti).
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