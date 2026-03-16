Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:51
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Dow Jones 19:51
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Francoforte 17:35
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Empire State Index USA in marzo

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Empire State Index USA in marzo
USA, Empire State Index in marzo pari a -0,2 punti, in calo rispetto al precedente 7,1 punti (la previsione era 4 punti).
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