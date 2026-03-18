Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron

(Teleborsa) - Avanza Aixtron , che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,86%, rispetto a +0,16% del MDAX ).





La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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