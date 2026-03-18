Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron
(Teleborsa) - Avanza Aixtron, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,86%, rispetto a +0,16% del MDAX).
La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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