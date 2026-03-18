Milano 12:22
45.386 +1,11%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:22
10.447 +0,42%
Francoforte 12:22
23.949 +0,92%

Francoforte: Hellofresh si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Hellofresh si muove verso il basso
Retrocede molto Hellofresh, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,71%.
Condividi
```