Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk
(Teleborsa) - Balza in avanti Renk, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,57%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Renk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,82. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 61,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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