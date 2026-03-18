Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk

(Teleborsa) - Balza in avanti Renk , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,57%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Renk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,82. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 61,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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