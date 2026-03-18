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Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Telekom
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 09.50
Ribasso per la
compagnia telefonica tedesca
, che presenta una flessione dell'1,88%.
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