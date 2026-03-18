Milano 16:04
44.685 -0,45%
Nasdaq 16:04
24.659 -0,49%
Dow Jones 16:05
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Londra 16:05
10.309 -0,91%
Francoforte 16:04
23.524 -0,87%

Londra: giornata depressa per Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Prudential
Pressione sul gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che tratta con una perdita del 2,01%.
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