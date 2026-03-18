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Londra: giornata depressa per Prudential
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 13.00
Pressione sul
gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che tratta con una perdita del 2,01%.
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