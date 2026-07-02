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Londra: giornata depressa per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: giornata depressa per easyJet
Rosso per la compagnia aerea low cost inglese, che sta segnando un calo dell'1,93%.
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