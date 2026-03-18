Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che lievita del 2,10%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 58,92 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 57,47. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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