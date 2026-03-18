Madrid: scambi in positivo per ACS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Actividades de Construccion y Servicios, che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di costruzioni spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di ACS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 111,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 108,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 113,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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