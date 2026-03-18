New York: si concentrano le vendite su Monster Beverage

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore e fornitore di bevande , che presenta una flessione del 3,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monster Beverage , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Monster Beverage si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 76,73 USD. Supporto stimato a 73,75. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 79,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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