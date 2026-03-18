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New York: si concentrano le vendite su Visa

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Visa
(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali, che presenta una flessione del 2,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Visa rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Visa resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 306,2 USD. Supporto visto a quota 298,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 313,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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