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New York: calo per Visa

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Visa
Composto ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.
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