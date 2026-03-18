Parigi: positiva la giornata per Legrand
(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese, con un rialzo del 3,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -0,43% dell'indice di Parigi).
Analizzando lo scenario del produttore di materiale elettrico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 140,2 Euro. Prima resistenza a 142,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 138,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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