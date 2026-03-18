Parigi: positiva la giornata per Legrand

(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese , con un rialzo del 3,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -0,43% dell' indice di Parigi ).





Analizzando lo scenario del produttore di materiale elettrico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 140,2 Euro. Prima resistenza a 142,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 138,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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