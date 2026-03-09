Parigi: scambi negativi per Legrand

Gruppo industriale francese

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 3,38%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 131,7 Euro. Prima resistenza a 133,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 130,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)