Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo industriale francese
, che passa di mano con un calo del 3,38%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Legrand
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario del produttore di materiale elettrico
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 131,7 Euro. Prima resistenza a 133,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 130,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)