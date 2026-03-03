Milano 17:27
Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo industriale francese, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 148,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 143,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 141,6.

