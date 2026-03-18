Parigi: scambi al rialzo per Airbus

(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale , con un rialzo dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di Airbus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 171,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 174,7. Il peggioramento del produttore degli Airbus è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 170,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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