Parigi: scambi al rialzo per Airbus
(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale, con un rialzo dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di Airbus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 171,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 174,7. Il peggioramento del produttore degli Airbus è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 170,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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