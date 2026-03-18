Piazza Affari: brillante l'andamento di Prysmian
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda produttrice di cavi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 99,26 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 101,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 98,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```