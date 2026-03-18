Piazza Affari: brillante l'andamento di Prysmian

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda produttrice di cavi , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 99,26 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 101,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 98,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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