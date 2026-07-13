Piazza Affari: balza in avanti Interpump

(Teleborsa) - Bene il costruttore di pompe ad alta pressione , con un rialzo del 2,02%.



La tendenza ad una settimana di Interpump è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società industriale si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,8 Euro. Prima resistenza a 33,72. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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