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Piazza Affari: Cembre in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Cembre in forte calo
Si muove in perdita il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,51% sui valori precedenti.
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