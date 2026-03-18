Piazza Affari: positiva la giornata per Cembre
(Teleborsa) - Bene il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, con un rialzo del 2,21%.
La tendenza ad una settimana di Cembre è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cembre, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 63,47 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 65,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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