Piazza Affari: positiva la giornata per Cembre

(Teleborsa) - Bene il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , con un rialzo del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Cembre è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cembre , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 63,47 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 65,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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