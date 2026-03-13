Cembre, utile netto sale a 46,6 milioni nel 2025 (+9,5%): dividendo proposto di 2,06 euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cembre , azienda attiva nei connettori elettrici quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato i conti consolidati dell'esercizio 2025 che si è chiuso con risultati record. Il Gruppo bresciano ha registrato un fatturato di 244,3 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al 2024, trainato dalle ottime performance dei mercati extraeuropei (+21,9%) e del resto d'Europa (+8,3%).



L'utile netto consolidato è balzato a 46,6 milioni di euro (+9,5%), beneficiando anche di un provento fiscale straordinario "Patent Box" e della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile industriale in Francia. In virtù di questi risultati, il Cda ha deliberato di proporre un dividendo di 2,06 euro per azione, pari al 74,3% dell'utile netto, con stacco della cedola il 18 maggio 2026.



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 risulta negativa per 0,5 milioni di euro, risentendo degli ingenti investimenti effettuati (24,4 milioni complessivi), destinati in gran parte all'ampliamento della sede di Brescia e all'acquisto di nuovi macchinari.



"Il Gruppo Cembre rimane fiducioso in merito alla propria capacità di accrescere nel 2026 il volume d’affari consolidato, mantenendo un positivo risultato economico", ha commentato l’Ad, Giovanni Rosani.

