Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Cembre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 69,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 71,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```