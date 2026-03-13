Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Cembre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 69,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 71,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
