Piazza Affari: scambi al rialzo per El.En

(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che lievita del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di El.En rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di El.En evidenzia un declino dei corsi verso area 12,23 Euro con prima area di resistenza vista a 12,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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