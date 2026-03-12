Piazza Affari: in calo El.En

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di El.En
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di El.En
evidenzia un declino dei corsi verso area 12,56 Euro con prima area di resistenza vista a 12,82. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)