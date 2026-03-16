Piazza Affari: scambi negativi per El.En

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , in flessione del 2,44% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di El.En , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di El.En si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,2 Euro. Prima resistenza a 12,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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