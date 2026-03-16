Piazza Affari: scambi negativi per El.En
(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, in flessione del 2,44% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di El.En, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di El.En si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,2 Euro. Prima resistenza a 12,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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