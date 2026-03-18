Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo
(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita del 2,18%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 65,39 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 63,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 67,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```