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Piazza Affari: su di giri il comparto media dell'Italia
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Indici settoriali
18 marzo 2026 - 15.00
Giornata brillante per l'
indice media italiano
, che avanza a 8.225,57 punti.
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