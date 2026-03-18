Milano 16:13
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Dow Jones 16:13
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Londra 16:13
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Francoforte 16:13
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Piazza Affari: su di giri il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: su di giri il comparto media dell'Italia
Giornata brillante per l'indice media italiano, che avanza a 8.225,57 punti.
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