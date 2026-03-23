Cencora acquisterà il business retina di EyeSouth Partners per 1,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Cencora ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione del ramo retinico di EyeSouth Partners per 1,1 miliardi di dollari. Al completamento della transazione, i medici oculisti affiliati a EyeSouth Partners entreranno a far parte di Retina Consultants of America di Cencora.



"Spinta dall'impegno di supportare gli oftalmologi, EyeSouth Partners ha costruito una solida rete regionale di medici che fornisce assistenza di alta qualità ai pazienti - ha dichiarato Robert Mauch, CEO di Cencora - Entrando a far parte di RCA, questi medici entreranno a far parte di un'organizzazione con competenze progettate per fornire un'assistenza retinica di livello mondiale e saranno supportati dal consolidato impegno di Cencora nei confronti dei medici del territorio".



Cencora prevede che l'acquisizione avrà un impatto leggermente positivo, al netto degli oneri finanziari, sull'utile per azione rettificato nei primi dodici mesi successivi alla chiusura della transazione. Le previsioni finanziarie di Cencora per l'anno fiscale 2026, confermate di recente, non prevedono al momento la conclusione dell'operazione nell'anno fiscale 2026.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

Condividi

```