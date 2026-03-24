Sicily by Car paga sanzione da 8 milioni di euro all'Antitrust in attesa del TAR

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 8 milioni di euro inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il provvedimento notificato il 25 agosto 2025 e impugnato dalla società dinanzi al TAR del Lazio.



L'Antitrust ha ritenuto vessatoria la clausola di Sicily by Car che prevedeva (nella versione vigente fino al 25 ottobre 2024) il pagamento da parte dei clienti qualificabili come consumatori della somma di 50 euro oltre IVA per ogni notifica ricevuta dalla società in relazione a multe e/o sanzioni per infrazioni al Codice della Strada commesse durante i periodi di noleggio, nonché in relazione al mancato pagamento da parte dei clienti di pedaggi e parcheggi.



Nell'ambito del giudizio di impugnazione dinanzi al TAR del Lazio, la società ha contestato la legittimità del provvedimento dell'AGCM sotto diversi profili, anche alla luce della sentenza emessa dal Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2024. Con tale pronuncia, è stato annullato un precedente e diverso provvedimento adottato dall'AGCM il 22 maggio 2022 - avente ad oggetto la medesima clausola contrattuale precedentemente menzionata - ed è stata esclusa la vessatorietà di tale clausola.



La società ha provveduto a eseguire il pagamento della menzionata sanzione nonostante la sentenza del TAR adito non sia stata ancora depositata in quanto il mancato versamento della sanzione entro la data odierna avrebbe comportato l'applicazione di una maggiorazione pari a un decimo dell'importo per ogni semestre di ritardo. Resta salvo il diritto di richiedere la restituzione delle somme che risulteranno non dovute ad esito del giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

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