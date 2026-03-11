BCE, Nagel: agiremo "con decisione e tempestivamente" se necessario

(Teleborsa) - ". Se dovesse emergere che gli attuali aumenti dei prezzi dell'energia si tradurranno in un'inflazione generalizzata dei prezzi al consumo nel medio termine, il Consiglio direttivo della BCE". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, in un'intervista a Reuters.Nagel ha affermato di sostenere "un", ma le ultime turbolenze hanno probabilmente posto fine al recente dibattito sul mancato raggiungimento dell'obiettivo del 2% dell'inflazione da parte della BCE: "Le discussioni sul mancato raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione sono probabilmente concluse per il momento""In questo momento, tuttavia, èa medio-lungo termine, data la situazione volatile", ha sottolineato.