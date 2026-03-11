BCE, Nagel: agiremo "con decisione e tempestivamente" se necessario

(Teleborsa) - "Dobbiamo essere molto vigili
. Se dovesse emergere che gli attuali aumenti dei prezzi dell'energia si tradurranno in un'inflazione generalizzata dei prezzi al consumo nel medio termine, il Consiglio direttivo della BCE agirà con decisione e tempestivamente
". Lo ha affermato Joachim Nagel
, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, in un'intervista a Reuters.
Nagel ha affermato di sostenere "un approccio attendista
", ma le ultime turbolenze hanno probabilmente posto fine al recente dibattito sul mancato raggiungimento dell'obiettivo del 2% dell'inflazione da parte della BCE: "Le discussioni sul mancato raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione sono probabilmente concluse per il momento"
"In questo momento, tuttavia, è ancora troppo presto per valutare in modo affidabile le conseguenze
a medio-lungo termine, data la situazione volatile", ha sottolineato.